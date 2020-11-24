Корейская компания Samsung прекратит выпуск линейки смартфонов Galaxy Note. Об этом сообщает корейское издание Ajunews со ссылкой на свои источники.

О скорой остановке выпуска смартфонов Galaxy Note на прошлой неделе писал и The Verge.

Перед закрытием популярной линейки Samsung планирует выпустить модель Galaxy Note 20 FE - бюджетную версию Galaxy Note S20 FE.

Кроме того, сообщается, что Samsung собирается добавить поддержку стилуса S Pen в моделях, которые готовят к выпуску в 2021 году, - Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 3. У последнего стилус будет интегрирован в корпус.

Ранее сообщалось, что Samsung представил смартфон Galaxy F41 со сверхмощной батареей и гибкий телефон Galaxy Z Fold2.