Samsung прекратит выпуск линейки Galaxy Note [ Редактировать ]
Источник: Samsung
Корейская компания Samsung прекратит выпуск линейки смартфонов Galaxy Note. Об этом сообщает корейское издание Ajunews со ссылкой на свои источники.
О скорой остановке выпуска смартфонов Galaxy Note на прошлой неделе писал и The Verge.
Перед закрытием популярной линейки Samsung планирует выпустить модель Galaxy Note 20 FE - бюджетную версию Galaxy Note S20 FE.
Кроме того, сообщается, что Samsung собирается добавить поддержку стилуса S Pen в моделях, которые готовят к выпуску в 2021 году, - Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 3. У последнего стилус будет интегрирован в корпус.
Ранее сообщалось, что Samsung представил смартфон Galaxy F41 со сверхмощной батареей и гибкий телефон Galaxy Z Fold2.
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