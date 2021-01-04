Джо Байден переглянув план власної інавгурації [ Редактировать ]
Скромно, але зі смаком. Джо Байден через пандемію переглянув план урочистостей з нагоди власної інавгурації. Оргкомітет повідомляє: церемонія відбудеться у скороченому форматі, зокрема, скасовано парад.
Трибуни біля Капітолія для перших осіб і гостей споруджують, але кількість запрошених значно скоротили. Число представників преси також зменшили. І глядачів замість десятків тисяч - буде максимум півсотні. Традиційний огляд військ на Капітолійському пагорбі вирішили залишити, але й тут обмеження.
Військовим доведеться розтягнути шеренги, щоб зберігати соціальну дистанцію. В команді Трампа водночас жартують - мовляв, "до Байдена ніхто просто приходити не хоче, ось урочистості і згортають".
по теме
У Нью-Йорку прощаються з роком, що минає. На Таймс Сквер усі неприємності можна написати на аркуші паперу та знищити у святковому шредері
Німеччина не змінюватиме своєї позиції щодо "Північного потоку-2", попри зміну влади в США. Про це заявив міністр закордонних справ країни Гайко Маас
В американському військовому відомстві обговорюють план на випадок, якщо президент Дональд Трамп раптом оголосить в країні військовий стан, щоб не передавати владу Байдену - на чиєму боці будуть генерали?
Менше місяця залишилося до інавгурації новообраного президента США. Офіційно Джозеф Байден обійме посаду 20-го січня. Ну а поки - ще чинний президент Дональд Трамп підписує останні укази
Менш як місяць залишився до інавгурації новообраного президента США. Офіційно Джозеф Байден обійме посаду 20 січня