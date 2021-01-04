Скромно, але зі смаком. Джо Байден через пандемію переглянув план урочистостей з нагоди власної інавгурації. Оргкомітет повідомляє: церемонія відбудеться у скороченому форматі, зокрема, скасовано парад.

Трибуни біля Капітолія для перших осіб і гостей споруджують, але кількість запрошених значно скоротили. Число представників преси також зменшили. І глядачів замість десятків тисяч - буде максимум півсотні. Традиційний огляд військ на Капітолійському пагорбі вирішили залишити, але й тут обмеження.

Військовим доведеться розтягнути шеренги, щоб зберігати соціальну дистанцію. В команді Трампа водночас жартують - мовляв, "до Байдена ніхто просто приходити не хоче, ось урочистості і згортають".