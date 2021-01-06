Днепровский спортсмен стал лучшим легкоатлетом 2020 года [ Редактировать ]
В феврале прошлого 2020 года на зимнем чемпионате Украины спортсмен из Днепра Михаил Кохан в дисциплине метание молота показал результат - 77,62 м. В итоге спортсмен стал победителем национального первенства и завоевал олимпийскую лицензию.
Наш земляк признан лучшим легкоатлетом минувшего года, о чем на своей странице в Facbook сообщил начальник управления молодежи и спорта Днепропетровской облгосадминистрации Александр Пшеничников
Наши поздравления Михаилу Кохану, который признан самым лучшым легкоателтом Украины в 2020 году!
Также Левандовски назвали лучшим футболистом 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Журналисты выбрали и лучшую команду 2020 года. Первое место занял футбольный клуб "Бавария" (1317; 34,68%), второе - английский футбольный клуб "Ливерпуль" (753; 19,83%), третье - баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" (658; 17,32%).
Ранее сообщалось, что американский журнал Time удостоил звания "Спортсмен года" баскетболиста Леброна Джеймса.
по теме
Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева временно отстранили от соревнований
Ініціатори традиційної новорічної акції у Запоріжжі довели, що святкувати Новий рік можна без переїдання, та головне - без алкоголю
Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт
Менеджер экс-чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас заявил о том, что спортсмен может сменить весовую категорию
Діти залишаються дітьми, навіть у СІЗО - повернути хлопців у дитинство спробував колишній гравець збірної України з футболу Владислав Ващук