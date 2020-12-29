Названы лучшие спортсмены 2020 года [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Польский нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски (на фото) и японская теннисистка Наоми Осака признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщается на сайте ассоциации.
В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран.
Левандовски получил 620 (16,32%) очков, также в тройку лучших мужчин-спортсменов попали британский пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (546; 14,38%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (378; 9,95%).
В 2020 году Левандовски в 2020 году вместе с "Баварией" выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и Лиги чемпионов (15).
Также Левандовски назвали лучшим футболистом 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
22-летняя японка, 3-я ракетка мира Наоми Осака получила 526 (13,85%) очков. Журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.
Осака является трехкратной победительницы турниров Большого шлема - US Open-2018 и Australian Open-2019 и US Open-2020.
На втором месте расположилась венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас (331; 8,72%), на третьем - американская теннисистка Серена Уильямс (327; 8,61%).
Журналисты выбрали и лучшую команду 2020 года. Первое место занял футбольный клуб "Бавария" (1317; 34,68%), второе - английский футбольный клуб "Ливерпуль" (753; 19,83%), третье - баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" (658; 17,32%).
Ранее сообщалось, что американский журнал Time удостоил звания "Спортсмен года" баскетболиста Леброна Джеймса.
по теме
Ранее появилась информация о том, что Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Діти залишаються дітьми, навіть у СІЗО - повернути хлопців у дитинство спробував колишній гравець збірної України з футболу Владислав Ващук
Главный тренер "Динамо" заинтересован в возвращении бывшего полузащитника киевлян
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после матча Ла Лиги с "Атлетиком" ответил на вопрос журналистов
9 декабря умер легендарный итальянский нападающий