Левандовски назвали лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА Источник: Reuters

Польский нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски (на фото) и японская теннисистка Наоми Осака признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран.

Левандовски получил 620 (16,32%) очков, также в тройку лучших мужчин-спортсменов попали британский пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (546; 14,38%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (378; 9,95%).

В 2020 году Левандовски в 2020 году вместе с "Баварией" выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и Лиги чемпионов (15).

Также Левандовски назвали лучшим футболистом 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Читайте также Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

22-летняя японка, 3-я ракетка мира Наоми Осака получила 526 (13,85%) очков. Журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.

Осака является трехкратной победительницы турниров Большого шлема - US Open-2018 и Australian Open-2019 и US Open-2020.

На втором месте расположилась венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас (331; 8,72%), на третьем - американская теннисистка Серена Уильямс (327; 8,61%).

Журналисты выбрали и лучшую команду 2020 года. Первое место занял футбольный клуб "Бавария" (1317; 34,68%), второе - английский футбольный клуб "Ливерпуль" (753; 19,83%), третье - баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" (658; 17,32%).

Ранее сообщалось, что американский журнал Time удостоил звания "Спортсмен года" баскетболиста Леброна Джеймса.