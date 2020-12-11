Американский журнал Time удостоил звания "Спортсмен года" баскетболиста Леброна Джеймса. Об этом сообщается на сайте издания.

Редакция Time отметила участие форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" в общественной кампании по борьбе с расовым неравенством в США Black Lives Matter, а также повышение активности избирателей. По примеру Леброна к борьбе с дискриминацией и в политическую агитацию включились многие известные спортсмены.

Перед состоявшимися в США 3 ноября президентскими выборами спортсмен помогал привлекать к работе на избирательных участках молодежь, которая должна была заменить людей старшего возраста, входящих в группу риска заражения коронавирусом.

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В октябре 2020 года 35-детнего Леброна признали самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА - уже четвертый раз за карьеру. Он является четырехкратным чемпионом НБУ: дважды в составе "Майами" и по одному разу - с "Кливлендом" и "Лейкерс".

В прошедшем сезоне "Лос-Анджелес Лейкерс", за который играет Леброн, снова в 17-й раз стал чемпионом НБА. В финальной серии калифорнийский клуб одержал победу над "Майами Хит" со счетом 4-2.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс заключил пожизненный контракт с Nike.

Напомним, что Time составил рейтинг ста самых влиятельных людей мира, а Forbes - самых влиятельных женщин.