Лучший футболист года: ФИФА объявила номинантов (список) [ Редактировать ]
Источник: ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на звание лучшего футболиста 2020 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Приз The Best FIFA Football Awards будут вручать в трех категориях - игроки, вратари и тренеры. Отдельно будут награждать как мужчин, так и женщин.
Голосование продлится с 25 ноября по 9 декабря. Церемония награждения состоится 17 декабря в онлайн-формате.
На звание лучшего игрока претендуют:
- Тьяго Алькантара ("Бавария", "Ливерпуль");
- Криштиану Роналду ("Ювентус");
- Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити");
- Роберт Левандовский ("Бавария);
- Садио Мане ("Ливерпуль");
- Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен");
- Лионель Месси ("Барселона");
- Неймар ("Пари Сен-Жермен");
- Серхио Рамос ("Реал");
- Мохаммед Салах ("Ливерпуль");
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
На звание лучшего голкипера номинированы:
- Алиссон ("Ливерпуль");
- Тибо Куртуа ("Реал");
- Кейлор Навас ("Пари Сен-Жермен");
- Мануэль Нойер ("Бавария");
- Ян Облак ("Атлетико");
- Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").
За звание лучшего тренера поборются:
- Марсело Бьелса ("Лидс");
- Ханс-Дитер Флик ("Бавария");
- Юрген Клопп ("Ливерпуль");
- Хулен Лопетеги ("Севилья");
- Зинедин Зидан ("Реал").
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко номинирован на звание лучшего футболиста века.
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