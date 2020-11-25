Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на звание лучшего футболиста 2020 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Приз The Best FIFA Football Awards будут вручать в трех категориях - игроки, вратари и тренеры. Отдельно будут награждать как мужчин, так и женщин.

Голосование продлится с 25 ноября по 9 декабря. Церемония награждения состоится 17 декабря в онлайн-формате.

На звание лучшего игрока претендуют:

Тьяго Алькантара ("Бавария", "Ливерпуль");

Криштиану Роналду ("Ювентус");

Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити");

Роберт Левандовский ("Бавария);

Садио Мане ("Ливерпуль");

Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен");

Лионель Месси ("Барселона");

Неймар ("Пари Сен-Жермен");

Серхио Рамос ("Реал");

Мохаммед Салах ("Ливерпуль");

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

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На звание лучшего голкипера номинированы:

Алиссон ("Ливерпуль");

Тибо Куртуа ("Реал");

Кейлор Навас ("Пари Сен-Жермен");

Мануэль Нойер ("Бавария");

Ян Облак ("Атлетико");

Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").

За звание лучшего тренера поборются:

Марсело Бьелса ("Лидс");

Ханс-Дитер Флик ("Бавария");

Юрген Клопп ("Ливерпуль");

Хулен Лопетеги ("Севилья");

Зинедин Зидан ("Реал").

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко номинирован на звание лучшего футболиста века.