В среду, 6 января, украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой признать медицинскую реформу, начавшуюся три года назад, неконституционной. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Сегодня (6 января, - ред.) обратилась в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины касающиеся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19.

По мнению омбудсмена, большинство государственных органов и служб оказались неготовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к пандемии коронавируса.

Сложности в противодействии болезни нанесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального деления.

По ее словам, противоэпидемические мероприятия привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод граждан.

Отметим, в тот период обязанности министра здравоохранения Украины исполняла Ульяна Супрун.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что пандемия коронавируса показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", который предусматривала предыдущая медицинская реформа.

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