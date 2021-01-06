Україна змінить компанію, яка закуповуватиме вакцину від коронавірусу. Бо вона - псує реноме держави. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, очільник держпідприємства "Медзакупівлі" - Арсен Жумаділов своїми дописами у Фейсбуці підриває репутацію України і це погано впливає на переговори із виробниками вакцин.

Я нагадаю, публічна суперечка між підприємством і МОЗом триває вже кілька днів. Жумаділов заявляв, що Степанов втручається в роботу "Медзакупівель", вимагає погоджувати всі домовленості і це, мовляв, гальмує процес поставок вакцини.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Цими дописами він реально почав погіршувати наші позиції в перемовинах і це вже не жарти, саме тому є така реакція, я думаю найближчим часом ми змінимо компанію яка буде виконувати цю функцію технічну щодо закупівлі вакцин, тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакциною України.

Напередодні директор ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов заявив, що МОЗ заблокувало роботу підприємства, не затвердивши план використання бюджетних коштів на 2021 рік. Заяви ж Степанова назвав маніпуляцією і брехнею.