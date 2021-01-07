90-летнего танцора и хореографа снова госпитализировали после перенесенной двусторонней пневмонии Источник: Facebook

Знаменитого танцора и хореографа Григория Чапкиса снова госпитализировали после перенесенной двусторонней пневмонии. Об этом сообщил в Instagram его сын Грег.

Он призвал всех молиться за здоровье его 90-летнего отца.

Как сообщали "Подробности", в декабре Григория Чапкиса положили в больницу с двусторонним воспалением легких. Тест на COVID-19 показывал негативный результат.

Судья шоу "Танці з зірками" опубликовал селфи из больницы, а в интервью журналистам признался, что "боится смерти". В канун Нового года народного артиста Украины выписали.

Напомним, что Григорий Чапкис родился в Кишиневе 24 февраля 1930 года, а в 1944 году его семья переехала в Киев. После окончания Киевского института культуры, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.

Также он работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и замдиректора Театра драмы и комедии на Левом берегу. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

В сентябре 2020 года Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала 39-летняя собственница сети магазинов украшений. У Чапкиса двое детей: дочь Лилия (1958) и сын Грег (1979). Также у него есть две внучки, два внука и правнучка.

Ранее сообщалось, что легендарный американский телеведущий Ларри Кинг попал в больницу.