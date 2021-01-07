"Молитесь за моего отца": Григорий Чапкис повторно попал в больницу [ Редактировать ]
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Знаменитого танцора и хореографа Григория Чапкиса снова госпитализировали после перенесенной двусторонней пневмонии. Об этом сообщил в Instagram его сын Грег.
Он призвал всех молиться за здоровье его 90-летнего отца.
Как сообщали "Подробности", в декабре Григория Чапкиса положили в больницу с двусторонним воспалением легких. Тест на COVID-19 показывал негативный результат.
Судья шоу "Танці з зірками" опубликовал селфи из больницы, а в интервью журналистам признался, что "боится смерти". В канун Нового года народного артиста Украины выписали.
Напомним, что Григорий Чапкис родился в Кишиневе 24 февраля 1930 года, а в 1944 году его семья переехала в Киев. После окончания Киевского института культуры, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.
Также он работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и замдиректора Театра драмы и комедии на Левом берегу. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.
В сентябре 2020 года Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала 39-летняя собственница сети магазинов украшений. У Чапкиса двое детей: дочь Лилия (1958) и сын Грег (1979). Также у него есть две внучки, два внука и правнучка.
Ранее сообщалось, что легендарный американский телеведущий Ларри Кинг попал в больницу.
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