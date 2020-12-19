Знаменитый танцор и хореограф Григорий Чапкис попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Об этом сообщает "ГОРДОН".

Несколько дней назад ночью у 90-летнего народного артиста Украины резко ухудшилось самочувствие - он начал задыхаться и предположил, что у него коронавирус. В больнице ему сделали ПЦР-тест и через два дня сообщили, что у него нет COVID-19.

Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме. Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса.

Чапкис находится на больничной койке уже четвертый день. По его словам, он лечится в 12-й горбольнице Киева, в одиночной палате в ортопедическом отделении.

Меня изолировали, мне выходить нельзя, никого не пускают...

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Григорий Чапкис родился в Кишиневе 24 февраля 1930 года, а в 1944 году его семья переехала в Киев. После окончания Киевского института культуры, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.

Также он работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и замдиректора Театра драмы и комедии на Левом берегу. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

В сентябре 2020 года Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала 39-летняя собственница сети магазинов украшений. У Чапкиса двое детей: дочь Лилия (1958) и сын Грег (1979). Также у него есть две внучки, два внука и правнучка.

Как сообщали "Подробности", недавно с двусторонней пневмоний в больницу попал певец Олег Винник. Как оказалось, он заболел коронавирусом.

Напомним, что в Африке обнаружили новую мутацию COVID-19, которая убивает молодежь.