Известный 90-летний танцор и хореограф Григорий Чапкис, который на прошлой неделе попал в больницу с двухсторонним воспалением легких, рассказал о своем самочувствии.

В интервью изданию "Гордон" Чапкис сообщил, что он находится в надежных руках медиков. Ему делают по пять уколов. Антибиотики нужны, чтобы убрать воспаление легких, также уколы помогают избавиться от кашля.

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"Врачи в недоумении, ведь у меня все хорошо - температура, давление в норме, сердце работает хорошо - но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь - и первая мысль: смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно. Больше всего меня цепляет этот страх смерти", - рассказал хореограф.

21 декабря врачи провели ему ультразвуковое обследование легких. Несмотря на то, что тест на COVID-19 показал негативный результат, медики не готовы утверждать, что воспаление легких вызвано не коронавирусной инфекцией. Врачам сложно определить, из-за чего начался воспалительный процесс: из-за вируса или из-за возраста.

"Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы", - отметил Чапкис.

Он также заявил, что чувствует слабость, и у него напрочь пропал аппетит. Его друзья привезли много вкусной еды, но ему совсем не хочется есть. Доктора ему советуют не спать на спине, потому что в таком положении легкие получают недостаточное количество воздуха.

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