Степанов высказался о российской вакцине от COVID-19 [ Редактировать ]
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". На сегодня продолжаются переговоры о поставках с ведущими мировыми производителями.
Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время".
"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech - это один из самых больших производителей вакцин в мире", - отметил Степанов.
Он также подчеркнул, что практически завершились переговоры с другими компаниями и продолжается технический процесс согласования самого договора.
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