Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". На сегодня продолжаются переговоры о поставках с ведущими мировыми производителями.

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время".

"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech - это один из самых больших производителей вакцин в мире", - отметил Степанов.

Он также подчеркнул, что практически завершились переговоры с другими компаниями и продолжается технический процесс согласования самого договора.

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