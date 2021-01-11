В понедельник, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с правительством поручил как можно быстрее разъяснить общественности все ограничения на период жесткого карантина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, президент не хочет недопонимания между властью и гражданами.

Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что после праздников в Украине прогнозируется рост заболеваемости, поэтому введение жестких ограничений необходимы.

После праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы.

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