Украина осуждает беспорядки, которые произошли в Вашингтоне во время определения Конгрессом победителя на президентских выборах 3 ноября. Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что штурм Капитолия начался в среду, 6 января после выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне. Глава Белого дома, проигравший выборы демократу Джо Байдену, в очередной раз заявил о непризнании итогов президентских выборов, которые он назвал "мошенническими".

Во время беспорядков протестующим удалось попасть внутрь здания Конгресса. Законодателей пришлось эвакуировать.

Для подавления беспорядков и вытеснения протестующих из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли четыре человека.

National Guard switches to frontline as MPD Stormtroopers move to backline. Still nice view of Capitol pic.twitter.com/EKonfuOsGb