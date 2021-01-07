"Ужасное нападение": Зеленский прокомментировал беспорядки в Вашингтоне (видео) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Украина осуждает беспорядки, которые произошли в Вашингтоне во время определения Конгрессом победителя на президентских выборах 3 ноября. Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа.
Напомним, что штурм Капитолия начался в среду, 6 января после выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне. Глава Белого дома, проигравший выборы демократу Джо Байдену, в очередной раз заявил о непризнании итогов президентских выборов, которые он назвал "мошенническими".
Во время беспорядков протестующим удалось попасть внутрь здания Конгресса. Законодателей пришлось эвакуировать.
Для подавления беспорядков и вытеснения протестующих из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли четыре человека.
National Guard switches to frontline as MPD Stormtroopers move to backline. Still nice view of Capitol pic.twitter.com/EKonfuOsGb— ChuckModi (@ChuckModi1) January 6, 2021
Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг, 7 января, на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на президентских выборах.
Решение Конгресса США фактически поставило точку в процессе подведения результатов голосования 3 ноября и завершило споры относительно того, кто официально является следующим главой Белого дома.
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