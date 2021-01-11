Сегодня пресс-служба GROUP DF Дмитрия Фирташа обнародовала производственные результаты своего титанового бизнеса по итогам 2020 года. По предварительным данным, объем выпуска двух горнодобывающих комбинатов ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК", входящих в титановый бизнес группы, составил порядка 118 тыс. тонн ильменитового концентрата в 2020 году. "49% продукции ГОКов – экспортировано европейским клиентам", – сказано в релизе.

В пресс-релизе группы также подчеркивается, что в 2020 году комбинаты были сосредоточены на выполнении своих обязательств перед украинскими потребителями – все 100% контрактов на поставку продукции были выполнены.

"Мы полностью выполнили производственный план, невзирая на негативное влияние коронакризиса на мировые рынки титановой продукции и проседание цен. Мы верим в будущее постепенное восстановление рынка, связанное с восстановлением глобальной экономики", – прокомментировал Сергей Косенко, Председатель Обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК".

Он отметил, что на продукцию ГОКов есть устойчивый спрос, поэтому компании продолжат наращивать объем производства и расширять бизнес. При благоприятном сценарии, мы ожидаем восстановление цен на нашу продукцию к весне 2021 года", – отметил Косенко.

По данным TZMI, ведущего аналитического агентства, специализирующегося на титановых рынках, глобальное проседание добычи ильменитовых руд в мире составило 56% за 2020 год.

"За счет долгосрочных контрактов с покупателями и своевременно сделанных инвестиций, нашим ГОКам удалось избежать значительного сокращения объемов производства. У нас показатели лучше, чем в среднем по глобальной отрасли. В Украине есть и другие ГОКи, но у наших есть деловая репутация и годы сотрудничества. Поэтому, иностранные покупатели предпочитают работать с проверенными компаниями и по долгосрочным контрактам", – прокомментировал Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF.

В начале 2019 года Дмитрий Фирташ построил и запустил новую современную доводочная фабрику на Междуреченском ГОКе. Мощность новой фабрики – 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Ее запуск позволил снизить себестоимость готовой продукции и уменьшить производственные риски – ранее обогащение руды проходило у внешних подрядчиков.

Сегодня добывающий бизнес Group DF является крупнейшим глобальным игроком на титановом рынке ЕС.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа ("Междуреченский ГОК" и "Валки-Ильменит" ((оба – Житомирская обл.)) и два строящихся ГОКа ("Стремигородский ГОК" (Житомирская обл.) и "Мотроновский ГОК" (Днепропетровская обл.).

В Проект "Мотроновский ГОК" уже вложено около $145 млн. Планируемые проектные мощности предприятия оцениваются в 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата. Инвестиции в Проект "Стремигородский ГОК" уже превысили 100 млн грн. На текущий момент проводятся проектно-изыскательные работы. С момента запуска проекта будет создано до 3 000 рабочих мест. ГОК станет самым крупным плательщиком налогов в Житомирской области.