Лист із минулого. В Угорщині на річці Тиса знайшли записку у пляшці. Її написала дівчинка-українка 15 років тому. У посланні дитина просить надсилати їй подарунки. Дівчину таки знайшли. І їй сьогодні вже 18. Неймовірну історію - розкаже Христина Гашенко.

Софія Спільник, жителька села Рудно:

Мене звати Соня, але всі кличуть Ньоня. Мені 3 роки. Я відпочиваю на Тисі у серпні 2005 року. Хто знайшов мій лист - присилайте подарки на такий-то адрес.. тут моя адреса... І, поскриптум, я буду чекати.

Таку записку 15 років тому написали старші сестри Софії, поклали в пляшку, міцно закоркували її та викинули в річку Тиса, що на Закарпатті.

Софія Спільник, жителька села Рудно:

Вирішили зробити такий жарт, а може щось повезе і можливо дійсно хтось нам щось прийшле із Америки, вони надіятись, що пляшка попливе в Америку.

Дівчата намагалися послання зробити якомога цікавішим, навіть вигадали, як йому додати віку, пригадують батьки.

Оксана Спільник, мама Софії:

Підпалювали тільки кутики, ну типу що цей лист дуже довго пробув у воді і такий трошки зістарений.

Написати такого листа дівчат надихнув один із відомих світових бестселерів про пляшкову пошту.

Оксана та Роман Спільники, батьки Софії:

Перед поїздкою чи під час поїздки якийсь ішов фільм. І то тоже був на на подобі якогось острова, також кидали пошту пляшкового цікаво це деколи дитячі мрії мають збутися.

Утім, пляшка із посланням до Америки, як мріяли дівчата, не допливла. Її на березі Тиси в угорському місті Сегет знайшли перехожі. Одразу ж у соцмережах створили спільноту, щоб перекласти листа та знайти адресата.

По допомогу звернулися до генерального консула Угорщини в Ужгороді. Дипломати спочатку у справжність послання не повірили. Утім, купили подарунок і таки вирушили за зазначеною адресою.

Лариса Малех, почесний консул Угорської республіки у Львівській області:

Виявилось що це є правда і ми були, наприклад, дуже здивовані. Але у нас вийшов такий подаруночок що для дитини. Нам було приємно, що Угорщина зацікавилася цим листом і ми українська сторона нам було приємно що в різдвяне свято таке диво сталося.

Тепер дівчина розмірковує над новим посланням у майбутнє. Що написати - наразі не вирішила. Але впевнена - мрії таки здійснюються.