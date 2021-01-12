Со вторника, 12 января, Национальный банк Украины вводит в оборот новую памятную монету. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новая монета посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агафангелу Крымскому.

Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины" и является первой памятной монетой 2021 года.

Монета номиналом две гривны изготовлена из нейзильбера. Ее тираж – 35 тысяч штук.

На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агафангела Крымского.

Напомним, что с 1 октября 2020 года в Украине перестали принимать монеты достоинством 25 копеек.