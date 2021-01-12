Китайский производитель цифровой техники Lenovo Group Limited представил "умные" очки под названием ThinkReality. Об этом сообщает psm7.com.

ThinkReality A3 специально разработаны для использования приложений, работающих в формате 3D-визуализации. Также очки подходят и для других процессов, при которых рекомендуется применять оптические устройства дополненной реальности.

Смарт-очки функционируют на основе платформы Qualcomm Snapdragon XR1, которая используется для гарнитур виртуальной и смешанной реальности.

Они способны отображать до пяти виртуальных дисплеев с разрешением 1080p, присутствует 8-мегапиксельная фронтальная камера. Запись видео осуществляется с разрешением 1080p. Помимо этого, девайс оснащен двумя камерами типа "рыбий глаз".

Для работы гарнитуру необходимо подключить к компьютеру либо смартфону Motorola с процессором Qualcomm Snapdragon серии 800. В версии для ПК используются программные инструменты и приложения Windows. Версия A3 Industrial Edition использует программную платформу Motorola ThinkReality для выполнения задач с поддержкой AR в режиме hands-free.

В компании заявили, что новинка будет доступна с середины 2021 года. Ожидается, что смарт-очки вызовут интерес в первую очередь среди корпоративных клиентов.

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