Xiaomi выпустила "умный" диван (фото) [ Редактировать ]
Xiaomi представила "умный" диван с электрической регулировкой и USB-разъемом - Cheers Electric Fabric Sofa. Анонс состоялся на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin, сообщает gizmochina.com.
Высокотехнологичный диван поддерживает плавное электрическое регулирование угла от 110 до 160 градусов. Он также предлагает два режима: сидения или ходьбы, так что пользователи смогут выбрать наиболее комфортное положение.
Диван рассчитан на троих, его габариты составляют 224 х 95 х 99 см, однако регулируются только два крайних места. Ширина каждого посадочного места составляет 63,5 см, а глубина - 51 см.
Стоит отметить, что внешняя сторона подлокотника электрического тканевого дивана Cheers также оснащена разъемом USB, к которому можно подключить кабель передачи данных для зарядки планшетов, мобильных телефонов и других устройств. Таким образом, вам не нужно беспокоиться об использовании телефона во время отдыха, даже если аккумулятор разряжен. Все, что вам нужно сделать, это просто подключить его к USB-порту и продолжать наслаждаться отдыхом.
Диван доступен в светло-сером и серо-зеленом цветах. Цена новинки составляет 4299 юаней (около 658 долларов).
Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила массажную подушку с 220-ю "пальцами". Также мы писали о том, что Xiaomi представила умную лампу для слежения за детьми.
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