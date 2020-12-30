Xiaomi представила "умный" диван с электрической регулировкой и USB-разъемом - Cheers Electric Fabric Sofa. Анонс состоялся на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin, сообщает gizmochina.com.

Читайте также Xiaomi Mi 11: анонсирован первый смартфон 2021 года

Высокотехнологичный диван поддерживает плавное электрическое регулирование угла от 110 до 160 градусов. Он также предлагает два режима: сидения или ходьбы, так что пользователи смогут выбрать наиболее комфортное положение.

Диван рассчитан на троих, его габариты составляют 224 х 95 х 99 см, однако регулируются только два крайних места. Ширина каждого посадочного места составляет 63,5 см, а глубина - 51 см.

Стоит отметить, что внешняя сторона подлокотника электрического тканевого дивана Cheers также оснащена разъемом USB, к которому можно подключить кабель передачи данных для зарядки планшетов, мобильных телефонов и других устройств. Таким образом, вам не нужно беспокоиться об использовании телефона во время отдыха, даже если аккумулятор разряжен. Все, что вам нужно сделать, это просто подключить его к USB-порту и продолжать наслаждаться отдыхом.

Диван доступен в светло-сером и серо-зеленом цветах. Цена новинки составляет 4299 юаней (около 658 долларов).

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила массажную подушку с 220-ю "пальцами". Также мы писали о том, что Xiaomi представила умную лампу для слежения за детьми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.