Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения".

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, вместе с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". На встрече обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения.

"Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам. Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - добавил Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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