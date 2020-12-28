По состоянию на понедельник, 28 декабря, 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года. Об этом сообщает консультационный центр "ГазПравда".

В частности:

"Львовэнергосбыт" поднял цену с 9,05 грн за один кубометр в декабре до рекордных 10,8 грн в январе 2021 года.

"Торговая энергетическая компания": с 8,8 грн до 9,8 грн

"Энера Винница", "Энера Восток", "Энера Чернигов", "Энера Сумы": с 7,26 грн до 8,82 грн

ГК "Нафтогаз Украины": с 6,33 грн до 7,22 грн.

Цены указаны с НДС, но без учета стоимости доставки.

Напомним, в октябре цена газа оставалась на прежнем уровне.

В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

В декабре цена газа также не менялась.

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.