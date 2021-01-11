В понедельник, 11 января, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что по поручению президента разработали пути решения вопроса роста тарифов на газ для населения. В правительстве есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Первый разработанный правительством подход, по словам премьера, заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину". Также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил.

Второй подход, как рассказал Шмыгаль, предлагает государственная компания "Нафтогаз". Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев.

Также в Кабмине сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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