Известно, что здоровое питание - это не только употребление в пищу полезных продуктов, но и отказ от вредных. Убирая все ненужное из своего рациона, мы избавляем организм от мусора, способствуем улучшению его состояния, а также похудению и оздоровлению, передает newsyou.info.

Содержание в вафлях транс-жиров может быть одной из главных причин вредности вафель. В упаковке вафель содержится примерно пять столовых ложек сахара, что гораздо выше, чем пять дневных норм употребления сахара, соответственно, вафли - очень калорийны. Поэтому их не следует употреблять людям, склонным к полноте. Кроме этого, бюджетные вафли делают из некачественного пальмового масла, которое очень вредно для здоровья.

Впрочем, эксперты уверяют, что даже покупая очень дорогие сладости, нельзя быть уверенным, что в составе нет пальмового масла. Единственным выходом из этой ситуации является употребление выпечки только домашнего приготовления. А для ее приготовления покупать качественное сливочное масло и, по возможности, уменьшать количество сахара.

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