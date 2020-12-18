Высокий уровень сахара в крови может спровоцировать появление различных заболеваний. Чтобы избежать неприятных последствий, врачи рекомендуют обращать внимание на несколько симптомов, передает lhealth.info.

По словам специалистов, на опасные уровни глюкозы указывают постоянное чувство жажды, голода и учащенное мочеиспускание. Медики отмечают, что эти признаки возникают на первых этапах диабета и являются самыми распространенными.

Кроме того, стоит обратить внимание на ухудшение зрения, потерю веса и чувство усталости.

"Если вы заметили даже самые слабые признаки повышенного уровня сахара в крови, жизненно важно стабилизировать его уровень", - подчеркнули врачи.

В первую очередь, необходимо обратиться в больницу и сдать кровь на анализ. При подтверждении диагноза нужно пересмотреть образ жизни и внести корректировки.

В частности, рекомендуется изменить рацион питания, сократив потребление простых углеводов и вредных жиров, и увеличить физическую активность.

Ранее мы писали о том, какие продукты избавляют от депрессии и лишнего сахара в крови.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.