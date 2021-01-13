Зеленский направил украинских военных в Косово [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о направлении украинских военных в Косово. Военные присоединятся к миротворческой миссии ООН.
Как отмечается в тексте указа, участие украинских военных в миротворческой миссии ООС на территории Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности. Также она отвечает национальным интересам государства.
"Направить в Республику Сербия для участия Украины в миссии ООН по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", - говорится в указе.
Ранее Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета.
по теме
Андрей Ермак в составе украинской делегации принял участие во встрече политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата
Владимир Зеленский и Майя Санду во время переговоров обсудили широкий круг вопросов
Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука
Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого
В Украине введут современную систему реабилитации в учреждениях здравоохранения