Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского предпринимателя и создателя компании SpaceX поесетить житомирский музей конструктора Сергея Королева. Информация была опубликована на официальном Twitter-аккаунте главы государства.

По его словам, Илон Маск интересовался деятельностью Королева, а также пообщался с его семьей. Таким образом, Зеленский предложил Маску встретится в Житомире.

Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей - Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева.

Отмечается, что Сергей Королев родился в 1907 году и за жизнь стал одним из "пионеров" лучшей в свое время ракето-космической техники.

Ранее мы писали, что основатель технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на пост "Роскосмоса" в Twitter о 114-м дне рождения советского конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Королева.

Кроме того, Илон Маск за сутки потерял миллиарды и звание самого богатого человека. Отныне состояние Маска оценивается в 176,2 млрд долларов, что на 6 млрд меньше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса.

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