Во вторник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет. Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге.

В рамках этого совета стороны будут формировать стратегию для двусторонних отношений.

По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.

Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которой мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня.

Напомним, в Киеве проходит встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Официальная церемония началась в Мариинском дворце.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров по поводу повышения тарифа на газ для населения.