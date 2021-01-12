Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета [ Редактировать ]
Во вторник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет. Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге.
В рамках этого совета стороны будут формировать стратегию для двусторонних отношений.
По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.
Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которой мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня.
Напомним, в Киеве проходит встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду. Официальная церемония началась в Мариинском дворце.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров по поводу повышения тарифа на газ для населения.
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