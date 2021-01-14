С мая первый смертельный случай от заболевания COVID-19 был зарегистрирован в Китае. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, пишет Financial Times.

В сообщении комитета говорится, что пациент умер в провинции Хэбэй от осложнений, вызванных вирусом.

Помимо этого, за минувшие сутки выявлено 138 новых подтвержденных случаев заболевания.

В частности, восемь случаев были выявлены в Шанхае, три - в провинции Гуандун, по одному - в Пекине, провинции Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Еще 124 случая являются внутренними: из них 81 случай был выявлен в провинции Хэбэй, еще 43 - в провинции Хэйлунцзян.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии вирус распространился по всему миру.

Ранее сообщалось, что крупный китайский город оказался "в плену" у коронавируса.