Ученые назвали главные последствия коронавируса [ Редактировать ]
Человек может ощущать на себе негативные последствия коронавирусной болезни на протяжении не менее шести месяцев после перенесения COVID-19. Чаще всего пациенты жалуются на трудности со сном, тревожность, а также депрессию.
К таким выводам пришли ученые из Китая, изучив 1733 пациента с COVID-19, которые были выписаны из больницы в Ухане с 7 января по 29 мая 2020 года. Об этом сообщает The Lancet.
Отмечается, что 75% переболевших все еще нуждались в дополнительном кислороде, но без подключения к аппарату ИВЛ.
Ученые пришли к таким выводам:
- утомляемость и мышечную слабость испытывали 63% пациентов,
- проблемы со сном были у 26%,
- тревогу или депрессию чувствовали 23% перенесших коронавирусную болезнь.
"Пациенты, которые были более тяжело больны во время пребывания в медучреждении, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и аномальные проявления на изображениях грудной клетки. Они являются основной целевой группой для исследования долгосрочного выздоровления после COVID-19", - подчеркнули китайские ученые.
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