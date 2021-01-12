Человек может ощущать на себе негативные последствия коронавирусной болезни на протяжении не менее шести месяцев после перенесения COVID-19. Чаще всего пациенты жалуются на трудности со сном, тревожность, а также депрессию.

К таким выводам пришли ученые из Китая, изучив 1733 пациента с COVID-19, которые были выписаны из больницы в Ухане с 7 января по 29 мая 2020 года. Об этом сообщает The Lancet.

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Отмечается, что 75% переболевших все еще нуждались в дополнительном кислороде, но без подключения к аппарату ИВЛ.

Ученые пришли к таким выводам:

- утомляемость и мышечную слабость испытывали 63% пациентов,

- проблемы со сном были у 26%,

- тревогу или депрессию чувствовали 23% перенесших коронавирусную болезнь.

"Пациенты, которые были более тяжело больны во время пребывания в медучреждении, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и аномальные проявления на изображениях грудной клетки. Они являются основной целевой группой для исследования долгосрочного выздоровления после COVID-19", - подчеркнули китайские ученые.

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