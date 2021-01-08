Соседняя со столицей Китайской народной республики Пекина провинция Хэбей оказалась изолированной от внешнего мира из-за вспышки кронавирусной инфекции и введения локдауна.

Таким образом, 11 миллионов человек будут сидеть на жестком карантине. Также будет заблокирован еще один город - Синтай, с численностью в семь миллионов жителей. С населенным пунктом Шицзячжуаном приостановлено транспортное сообщение, а жителям рекомендуется не покидать населенный пункт без необходимости.

Отмечается, что в городе было лабораторно подтверждено 120 новых случаев заболевания, 69 из них страдают инфекцией бессимптомно. За весь период новейшей эпидемии в Хэбэе зафиксировано 92 случая COVID-19 и 149 бессимптомных носителей. При этом, медики проводят тестирование всех жителей.

Напомним, в Китае, 4 января, зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки там выявили более 70 новых случаев заражения коронавирусом. 33 человека - активные больные COVID-19, еще 40 – пациенты с бессимптомным течением заболевания.

Кроме того, в Китае выявили первый случай мутации коронавируса. Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство и аномалии в результатах испытаний на нуклеиновые кислоты.

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