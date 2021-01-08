Крупный китайский город оказался "в плену" у коронавируса [ Редактировать ]
Соседняя со столицей Китайской народной республики Пекина провинция Хэбей оказалась изолированной от внешнего мира из-за вспышки кронавирусной инфекции и введения локдауна.
Таким образом, 11 миллионов человек будут сидеть на жестком карантине. Также будет заблокирован еще один город - Синтай, с численностью в семь миллионов жителей. С населенным пунктом Шицзячжуаном приостановлено транспортное сообщение, а жителям рекомендуется не покидать населенный пункт без необходимости.
Отмечается, что в городе было лабораторно подтверждено 120 новых случаев заболевания, 69 из них страдают инфекцией бессимптомно. За весь период новейшей эпидемии в Хэбэе зафиксировано 92 случая COVID-19 и 149 бессимптомных носителей. При этом, медики проводят тестирование всех жителей.
Напомним, в Китае, 4 января, зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки там выявили более 70 новых случаев заражения коронавирусом. 33 человека - активные больные COVID-19, еще 40 – пациенты с бессимптомным течением заболевания.
Кроме того, в Китае выявили первый случай мутации коронавируса. Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство и аномалии в результатах испытаний на нуклеиновые кислоты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Всего за период эпидемии на земном шаре лабораторно подтвердили 88,5 миллионов случаев
Болезни были лабораторно подтверждены в Японии и Финляндии
Вирус SARS-CoV-2 является очень нестабильным
Вариация коронавирусной инфекции получила кодовое название 501.V2
ЕС будет преумножать дозы препарата