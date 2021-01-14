Конгресмени США двічі оголосили імпічмент Дональду Трампу [ Редактировать ]
Дональд Трамп став першим президентом в історії Америки, якому конгресмени двічі оголосили імпічмент. Напередодні ввечері Палата представників проголосувала за усунення його від влади.
Чому у Вашингтоні вважають, що це - лише початок? Розкаже Дмитро Анопченко.
Спікер Ненсі Пелосі, не приховуючи задоволення, в присутності преси підписує резолюцію Палати представників. Ще чорнила не висохли на документі, а він уже набрав чинності. Наче політичний вирок - імпічмент. Рішення усунути президента від влади.
Здавалося б, цілковите дежавю. Ледь ущухли пристрасті минулорічної резолюції про імпічмент, оголошеної в цих же стінах. Навіщо дублювати своє ж рішення - нехай і з новими обвинуваченнями? Але в конгресових кулуарах кажуть - у демократів є план, і лише цим, першим етапом, ця політична драма не обмежиться.
Дискусія в залі була запеклою, дипломатичних висловів політичні противники давно вже не добирають.
Вони просто розвалюють країну! Розпалили полум'я і дали Трампові бензин!
Тут так красиво говорять, що "президент розпалив полум'я". А ви справжні пожежі влаштовували, і що?
Сьогодні більше американських військових у Вашингтоні, ніж в Афганістані! І все, щоб захистити нас від Трампа і його банди!
Утім, підсумок на табло був очікуваним. Інтрига лише - скільки республіканців зречуться Трампа і проголосують "ЗА".
"Так" сказали 10 однопартійців президента. Підтримавши загальне обвинувачення з одного лише пункту - "підбурювання до заколоту".
Ось дивіться, як у Капітолії все влаштовано. Цей будинок умовно поділений навпіл, кожна половина належить одній з палат американського парламенту. Праворуч від мене палата представників, в ній останні роки правління Трампа більшість мають демократи; тут достатньо голосів, щоб оголосити імпічмент. Але сенат його має підтвердити!
Ліворуч від мене - сенатська половина. Верхня палата весь цей час під контролем республіканців. Справа про імпічмент відходила туди і передбачувано не набирала голосів. Так сталося б і цього разу, але 20 січня все зміниться!
В Америці вкрай рідко одна партія контролює відразу обидві палати. Але в день інавгурації Байден отримає "монобільшість", контроль не тільки над урядом і нижньою палатою, а й над Сенатом. За правилами, коли президент змінюється, можна вже відмовитись розглядати питання про імпічмент, який сенс, адже він і так владу втратив, а можна і продовжувати слухання. Тож стає реальністю, знову ж таки уперше в історії, підтвердити імпічмент у Сенаті (адже його демократи контролюватимуть). Ну а далі - третій акт.
Демократи хочуть використати третій розділ чотирнадцятої поправки до Конституції (схоже, скоро ви часто чутимете згадку про неї). Це заборона обіймати державні посади - "якщо чиновник брав участь у заколоті, повстанні чи допомагав ворогам". І щойно Сенат імпічмент затвердить, справу знову спрямують у нижню палату, де проголосують за таку заборону для Трампа, вона не дасть йому права балотуватися у 2024.
Трамп у телезверненні до нації імпічмент ані словом не згадав - наче і не помітив, все, що відбувається. Говорив про інше…
Я засуджую насильство, яке ми бачили минулого тижня. Насильству та вандалізму не місце в нашій країні.
Але говорити про це чи ні - ситуація для чинного глави держави більш ніж серйозна. І демократи, яких він образив особисто, і система, проти якої він пішов, готують час розплати. Єдиною можливістю для нього уникнути кримінального переслідування було б одразу оголосити про новий похід на Білий дім. Але після свіжого рішення про другий імпічмент схоже, що організувати камбек йому не дадуть - багато шансів, що із виборів знімуть.
Під загрозою і бізнес. Зрозумівши, що Трамп програв, із його компаніями зараз масово розривають контракти. Тобто удар по ньому не тільки політичний, але і фінансовий.
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