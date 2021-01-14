Дональд Трамп став першим президентом в історії Америки, якому конгресмени двічі оголосили імпічмент. Напередодні ввечері Палата представників проголосувала за усунення його від влади.

Чому у Вашингтоні вважають, що це - лише початок? Розкаже Дмитро Анопченко.

Спікер Ненсі Пелосі, не приховуючи задоволення, в присутності преси підписує резолюцію Палати представників. Ще чорнила не висохли на документі, а він уже набрав чинності. Наче політичний вирок - імпічмент. Рішення усунути президента від влади.

Здавалося б, цілковите дежавю. Ледь ущухли пристрасті минулорічної резолюції про імпічмент, оголошеної в цих же стінах. Навіщо дублювати своє ж рішення - нехай і з новими обвинуваченнями? Але в конгресових кулуарах кажуть - у демократів є план, і лише цим, першим етапом, ця політична драма не обмежиться.

Дискусія в залі була запеклою, дипломатичних висловів політичні противники давно вже не добирають.

Вони просто розвалюють країну! Розпалили полум'я і дали Трампові бензин!

Тут так красиво говорять, що "президент розпалив полум'я". А ви справжні пожежі влаштовували, і що?

Сьогодні більше американських військових у Вашингтоні, ніж в Афганістані! І все, щоб захистити нас від Трампа і його банди!

Утім, підсумок на табло був очікуваним. Інтрига лише - скільки республіканців зречуться Трампа і проголосують "ЗА".

"Так" сказали 10 однопартійців президента. Підтримавши загальне обвинувачення з одного лише пункту - "підбурювання до заколоту".

Ось дивіться, як у Капітолії все влаштовано. Цей будинок умовно поділений навпіл, кожна половина належить одній з палат американського парламенту. Праворуч від мене палата представників, в ній останні роки правління Трампа більшість мають демократи; тут достатньо голосів, щоб оголосити імпічмент. Але сенат його має підтвердити!

Ліворуч від мене - сенатська половина. Верхня палата весь цей час під контролем республіканців. Справа про імпічмент відходила туди і передбачувано не набирала голосів. Так сталося б і цього разу, але 20 січня все зміниться!

В Америці вкрай рідко одна партія контролює відразу обидві палати. Але в день інавгурації Байден отримає "монобільшість", контроль не тільки над урядом і нижньою палатою, а й над Сенатом. За правилами, коли президент змінюється, можна вже відмовитись розглядати питання про імпічмент, який сенс, адже він і так владу втратив, а можна і продовжувати слухання. Тож стає реальністю, знову ж таки уперше в історії, підтвердити імпічмент у Сенаті (адже його демократи контролюватимуть). Ну а далі - третій акт.

Демократи хочуть використати третій розділ чотирнадцятої поправки до Конституції (схоже, скоро ви часто чутимете згадку про неї). Це заборона обіймати державні посади - "якщо чиновник брав участь у заколоті, повстанні чи допомагав ворогам". І щойно Сенат імпічмент затвердить, справу знову спрямують у нижню палату, де проголосують за таку заборону для Трампа, вона не дасть йому права балотуватися у 2024.

Трамп у телезверненні до нації імпічмент ані словом не згадав - наче і не помітив, все, що відбувається. Говорив про інше…

Я засуджую насильство, яке ми бачили минулого тижня. Насильству та вандалізму не місце в нашій країні.

Але говорити про це чи ні - ситуація для чинного глави держави більш ніж серйозна. І демократи, яких він образив особисто, і система, проти якої він пішов, готують час розплати. Єдиною можливістю для нього уникнути кримінального переслідування було б одразу оголосити про новий похід на Білий дім. Але після свіжого рішення про другий імпічмент схоже, що організувати камбек йому не дадуть - багато шансів, що із виборів знімуть.

Під загрозою і бізнес. Зрозумівши, що Трамп програв, із його компаніями зараз масово розривають контракти. Тобто удар по ньому не тільки політичний, але і фінансовий.