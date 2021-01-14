На Землю прилетел ящик вина из космоса. 12 бутылок алкогольного напитка в течение года находились на Международной космической станции (МКС).

Капсула SpaceX Dragon с вином и побегами виноградной лозы сортов Мерло и Каберне Совиньон приземлилась в Мексиканском заливе на побережье Тампы, сообщает The Guardian.

Читайте также Специалисты раскрыли опасность винограда

Продукты на МКС отправляла компания Space Cargo Unlimited, которая занимается биологическими исследованиями в космосе. Вино и виноградные лозы провели в космосе около года, в течение которого они подвергались воздействию невесомости и более высокой радиации, чем на Земле.

"Испытания вина и лозы в невесомости помогут понять, как сделать их более выносливыми на Земле, особенно ввиду изменений климата", - заявил гендиректор Space Cargo Unlimited Николя Гом.

Он также добавил, что исследователи Марса и Луны будут не против иметь доступ к хорошей еде и напиткам.

Оба набора лоз - земной и космический - хранили в темноте при одинаковой температуре и идентичном уровне влажности. Красное вино из Бордо хранилось в космосе в течение 12 месяцев в специальных металлических цилиндрах. Вино из этих бутылок сравнят с аналогичными образцами, которые остались на Земле и хранились при той же температуре.

Бутылки планируют откупорить в конце февраля в Бордо, в рамках специальной дегустации. Французские сомелье оценят вкус вина и сообщат, как на него повлияла микрогравитация и повышенная радиация. Состав напитка также проверят в лаборатории.

Ранее сообщалось, что на МКС собрали "исторический" урожай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.