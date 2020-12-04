Астронавты Международной космической станции (МКС) собрали первый в истории орбитальной лаборатории урожай редиса. Об этом сообщила бортинженер МКС Кейт Рубинс, передает vokrugsveta.ua.

Рубинс собрала редис в специальной камере Advanced Plant Habitat (APH). Астронавт тщательно завернула каждое из 20 растений и поместила их в холодное хранилище. Образцы передадут на Землю в 2021 году.

Отмечается, что NASA выбрало редис среди прочих культур, потому что он хорошо изучен. Кроме того, он питательный и созревает всего за 27 дней.

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Ранее на космической станции астронавты уже выращивали листовую зелень, а также карликовую пшеницу.

Менеджер программы NASA в Космическом центре Кеннеди Николь Дюфур отметила, что выращивание различных культур поможет определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации. Ведь астронавтам в длительных полетах необходимо разнообразное, сбалансированное питание.

При выращивании в необычной для него среде редис практически не требовал ухода со стороны экипажа. В камере использовались красные, синие, зеленые и белые светодиоды, что стимулировало рост растений. Сложные системы обеспечивали подачу воды.

Камеры контроля и более 180 датчиков позволили исследователям из Космического центра Кеннеди следить за развитием растений, регулировать температуру, уровень влажности и концентрацию углекислого газа.

Ранее сообщалось, что астронавт показал удивительное видео Земли.

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