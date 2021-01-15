Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Меркель [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, говорили об урегулировании на Донбассе. Об этом украинский президент написал на странице в Twitter.
По словам Зеленского, Германия остается надежным другом и партнером для Украины.
"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - отметил он.
Других подробностей разговора с немецким канцлером украинский лидер не раскрыл.
Ранее Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета.
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