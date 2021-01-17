Навальный вернулся в Россию [ Редактировать ]
В воскресенье, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву. Самолет авиакомпании "Победа", в котором летел политик, приземлился в аэропорту "Шереметьево", хотя изначально должен был сесть во "Внуково".
Рейс Берлин - Москва приземлился примерно в 19:10 по киевскому времени. Об этом свидетельствуют данные Flight Radar 24.
Примечательно, что самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту "Внуково" в 18:20 по Киеву, однако, незадолго до посадки стало известно, что аэропорт перестал принимать рейсы.
В итоге самолет около часа кружил над Москвой, а затем его перенаправили в "Шереметьево".
По данным СМИ, накануне прилета Алексея Навального в московском аэропорту "Внуково" полицейские задержали ряд его соратников и, вероятно, брата политика - Олега Навального.
Алексей Навальный - российский оппозиционный политик, выступает с критикой действующей власти.
Напомним, 20 августа 2020 года по пути из Томска в Москву ему резко стало плохо. Самолет с политиком экстренно приземлился в Омске. Несколько дней Навальный находился в омской клинике, позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где он проходил курс лечения после отравления.
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