Евросоюз ввел санкции против России из-за Навального [ Редактировать ]
В четверг, 15 октября, Европейский Союз ввел санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Причина - отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
В санкционный список попали шесть человек:
- директор ФСБ Александр Бортников
- первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко
- еще четыре высокопоставленных российских чиновника.
Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.
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