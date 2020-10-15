В четверг, 15 октября, Европейский Союз ввел санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Причина - отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В санкционный список попали шесть человек:

директор ФСБ Александр Бортников

первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко

еще четыре высокопоставленных российских чиновника.

Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.