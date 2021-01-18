Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года. На саммите планируют принять конкретные решения относительно деоккупации полуострова.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква одному из украинских телеканалов.

"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита "Крымской платформы", - ред.) - 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", - сказал он.

Напомним, что недавно о конфликте на Донбассе недавно высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.