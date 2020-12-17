Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Об этом во время пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Глава Кремля вышел на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево.

Мы, Россия, как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее.

Путин заявил, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона. И добавил, что перспективы развития отношений России с Украиной в значительной степени зависят от украинских властей.

"Властям в Киеве не хватает политического мужества в решении проблемы урегулирования в Донбассе", - заявил Путин.

По его словам, руководители Украины приходят с лозунгами прекращения конфликта, а потом оглядываются на националистов, и процесс замирает.

Путин напомнил о встрече в Нормандском формате в Париже, в ходе которой были достигнуты несколько договоренностей. В Кремле считают, что Киев их не выполняет.

Вместе с тем в Москве уверены, что конфликт все же будет урегулирован - главный вопрос, когда это произойдет.

Как сообщали "Подробности", Верховная Рада продлила особый статус Донбасса. Таким образом, действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе действует до 31 декабря 2021 года. Напомним, что действие данного документа регулярно продлевают с 2014 года.