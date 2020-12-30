"Тема Крыма для России должна быть адской" - Кулеба [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал сделать "адской" тему Крыма для России. По его словам, в Кремле уже очень нервно реагируют на инициативу Украины о создании Крымской платформы. Об этом Кулеба заявил в интервью одному из украинских телеканалов.
Министр отметил, что Крымская платформа имеет положительное восприятие как среди украинского общества, так и среди международных партнеров.
"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу (о создании Крымской платформы - ред.)", - заявил Кулеба.
Он отметил, что в крымском вопросе Украина имеет "все 200 процентов правды со всех точек зрения".
Напомним, что недавно о конфликте на Донбассе недавно высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.
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