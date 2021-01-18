Ани Лорак приехала в Украину (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица Ани Лорак, которая недавно презентовала клип на трек "Страдаем и любим", опубликовала новые фото в столице Украины. Публикация появилась в Instagram звезды.
"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - подписала фото звезда.
Поклонников порадовали фотографии Лорак. Они поприветствовали артистку в Украине и пожелали хорошего времяпровождения.
"С возвращением!", "Добро пожаловать в Украину!", "Красавица", "Как же повезло тем людям, кто проходил мимо и встретил вас! Украина любит вас", "Жаль, что нет концертов ваших в Киеве", - написали в комментариях подписчики.
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