Популярная певица Ани Лорак, которая недавно презентовала клип на трек "Страдаем и любим", опубликовала новые фото в столице Украины. Публикация появилась в Instagram звезды.

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - подписала фото звезда.

Поклонников порадовали фотографии Лорак. Они поприветствовали артистку в Украине и пожелали хорошего времяпровождения.

"С возвращением!", "Добро пожаловать в Украину!", "Красавица", "Как же повезло тем людям, кто проходил мимо и встретил вас! Украина любит вас", "Жаль, что нет концертов ваших в Киеве", - написали в комментариях подписчики.

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