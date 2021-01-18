Шведская биотехнологическая компания Cyxone отправила Украине заявку на возможность проведения тестирования среди граждан второй фазы препарата для борьбы с коронавирусом Rabeximod. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе проведения анализов будет оценена эффективность и безопасность препарата, который способен бороться с COIVD-19 у госпитализированных пациентов и значительное сокращения времени до выздоровления. Тетсирование будет проводится у тех пациентов, которые находятся под аппаратом ИВЛ.

Отмечается, что правительство соседней Польши дало разрешение на использование препарата Rabeximod. Всего в исследовании, помимо поляков, примут участие украинцы и жители еще 2 европейских государств. Промижуточные результаты объявят в третьем квартале 2021 года.

Ранее мы писали, что ученые, участвующие в международном клиническом исследовании, заявили, что препараты "Тоцилизумаб" и "Сарилумаб" могут помочь спасти жизнь каждому 12-му пациенту с тяжелой формой коронавируса.

Кроме того, во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций.

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