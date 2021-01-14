Ученые, участвующие в международном клиническом исследовании Remap-Cap, заявили, что препараты ""Тоцилизумаб"" и ""Сарилумаб"" могут помочь спасти жизнь каждому 12-му пациенту, лечащемуся в отделениях интенсивной терапии с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании приняли участие более 3,9 тысяч пациентов с коронавирусом в 15 странах по всему миру. Результаты исследования 792 пациентов из шести стран показывают, что "Тоцилизумаб" и "Сарилумаб" снижают риск смерти при коронавирусе.

В течение суток с момента попадания в отделение интенсивной терапии им вводили "Тоцилизумаб" и "Сарилумаб". Затем наблюдение за прогрессом пациентов велось как минимум 21 день.

Как показали результаты исследования 792 пациентов из шести стран, "Тоцилизумаб" и "Сарилумаб" снижают риск смерти. В то время как госпитальная летальность составила 35,8% (142/397) для пациентов, получавших стандартную помощь, для "Тоцилизумаба" она составила 28,0% (98/350) и 22,2% (10/45) для "Сарилумаба".

При этом объединение результатов для двух препаратов дало больничную летальность 27,3% (108/395) - снижение абсолютного риска смерти на 8,5% или относительное снижение на 24% - по сравнению с группой, которая получала стандартную помощь. Кроме того, те, кто получал "Тоцилизумаб" или "Сарилумаб", выздоравливали быстрее, покидая интенсивную терапию примерно на семь-десять дней раньше, чем те, кто получал стандартную помощь.

Отметим, что результаты исследования еще не прошли экспертную проверку, Национальная служба здравоохранения США уже объявила о старте использования "Тоцилизумаб"а для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее мы писали, что если эффективность китайской вакцины будет менее 70%, Украине вернут деньги. Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, в Германии ученые из Тюбингенского университета проанализировали компьютерную модель распространения коронавируса в легких и нашли слабое место у вируса.

Читайте также, ученые предупредили о росте смертности из-за "британского штамма" COVID. Пока нет четких доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.