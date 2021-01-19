59-летний пилот авиакомпании British Airways Николас Синотт провел в больнице с диагнозом "коронавирус" 243 дня, после чего его наконец выписали с негативным тестом.

В марте 2020 года его госпитализировали в медучреждение штата Техас. Выписка случилась накануне Рождества, после чего он радостный отправился домой в родное графство Суррей. У его постели весь период выздоровления находилась жена, которой 54 года.

Все органы его тела были поражены Covid-19. Но все же, поскольку его здоровье было очень хорошим, как у пилота до болезни, он смог выдержать все это и пережить такую серьезную болезнь.

Отмечается, что во время лечения в больнице у него развилось обострение в виде респираторной недостаточности, тогда его поместили под аппарат искусственной вентиляции легких, а затем и сердца, после чего тот пошел на поправку.

Фото: Times

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Кроме того, в Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина. Женщина, чье имя не называется, была помещена в больницу Эйсселанд возле Роттердама полторы недели назад с затрудненным дыханием.

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