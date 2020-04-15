В Бразилии ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета вылечился от коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters.

99-летний мужчина покинул госпиталь в Бразилиа под аплодисменты медперсонала.

Победа в этой битве была для меня важнее, чем победа в войне. На войне ты убиваешь или живешь. Здесь нужно бороться, чтобы жить.

Во время Второй мировой войны Пивета служил в Африке.

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Пожилому бразильцу диагностировали коронавирус две недели назад. У него развилась пневмония и два дня мужчина провел в отделении интенсивной терапии.

Как отметил директор больницы, Пивета не нуждался в аппарате вентиляции легких и выздоровел благодаря хорошей физической форме.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Бразилии заражены коронавирусом 25 262 человека, из них 1532 скончались.

Напомним, в Ивано-Франковске медики массово "слягли" из-за коронавируса.