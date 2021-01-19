Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 января установлен на таком уровне: 28,1544 гривен за 1 доллар (-0,0382 грн). При этом курс доллара на 19 января составляет: 28,1926 гривен за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что НБУ значительно повысил курс евро. Также мы писали о том, что курс биткоина (Bitcoin) резко обвалился после стремительного роста в последние дни. Из-за пандемии коронавируса, которая "парализовала" деловую активность во всем мире, на рынок пришло огромное количество новых игроков с деньгами, спровоцировав криптобум.

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