Курс биткоина (Bitcoin) резко обвалился после стремительного роста в последние дни. В понедельник, 11 января, главная мировая криптовлюта подешевела на 21,9% до $31 205. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По данным на 17:59, курс биткоина замедлил снижение и находился на уровне $31 699. 8 января стоимость биткоина превысила $41 тысячу, обновив исторический максимум.

Из-за пандемии коронавируса, которая "парализовала" деловую активность во всем мире, на рынок пришло огромное количество новых игроков с деньгами, спровоцировав криптобум. Резкий рост курса биткоина в начале 2020 года был вызван заявлениями со стороны нескольких крупных корпораций о намерении приобрести актив.

Читайте также PayPal разрешит торговать криптовалютой

Например, инвестиционная компания GreenPro Capital заявила о намерении купить биткоины на $100 млн. Руководитель инвестиционной компании Grayscale Investments Майкл Сонненшайн также подтвердил намерение приобрести криптовалюту и заявил, что пенсионные фонды США станут следующими крупными покупателями биткоина.

Эксперты считают, что сегодняшнее падение - это стандартная коррекция, которая последовала после стремительного взлета курса. Многие инвесторы не захотели идти дальше и начали скидывать биткоины, что вызвало падение его цены.

Распродажа остановилась на подступах к нижней границе в $30 тыс. за монету, речь о массовой ликвидации позиций в биткоине пока не идет. Курс может обвалиться до $15-20 тысяч, если распродавать актив начнут крупные институциональные инвесторы.

Напомним, что стоимость биткоина начала заметно расти после президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября. 6 ноября курс криптовалюты приближался к уровню $16 тысяч.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года.

На долю биткоина приходится 71,7% всего мирового рынка криптовалют. По задумке разработчиков, эмиссия биткоинов прекратится, когда будет добыто 21 млн монет. Предположительно это состоится в 2140 году.

Напомним, что крупнейшая в мире соцсеть Facebook (2,4 млрд пользователей) в начале 2021 года готовится запустить международную цифровую валюту Libra. "Криптой" смогут пользоваться все обладатели смартфонов с Facebook, Messenger и WhatsApp.