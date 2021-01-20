Члены экипажа Международной космической станции (МКС) в честь ее 20-летия сделали тысячи фотографий Земли в течение 2020 года. Теперь агентство раскрыло самые впечатляющих фотоснимки нашей планеты, которые видны с орбиты.

За двадцать лет Международную космическую станцию, расположенную на высоте около 400 километров над Землей, посетили 240 человек из 19 стран. При этом станцию постоянно обслуживает международный экипаж из шести человек.

На снимках, выбранных сотрудниками NASA, были отобраны Куба и Багамы, цвета осени в Оттаве и восход луны над южной частью Атлантического океана.

Станция движется со скоростью 8 километров в секунду, вращаясь вокруг Земли примерно каждые 90 минут. Это происходит на 16 орбитах вокруг Земли каждые 24 часа.

Размеры МКС в длину составляют 108 метров края до края. Энергия исходит от четырех пар солнечных батарей, которые вырабатывают от 75 до 90 киловатт. Весит станция почти 420 тонн при обитаемом объеме 4100 кубических метра.

Работа экипажа крайне напряженная, однако даже у них есть время на отдых, во время которого позволяется заниматься любимым хобби. В свободное от работы время астронавты любят наблюдать за Землей и фотографировать завораживающие пейзажи планеты с высоты в 400 километров.

Больше фотографий, сделанных с МКС, можно посмотреть здесь.

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