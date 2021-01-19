NASA объявила о внезапном прекращении дорогостоящей миссии аппарата InSight. Космическое агентство призналось, что не ожидало такого загадочного поведения грунта, который буквально "выплевывает" все инструменты по бурению.

Целью аппарата InSight было изучение недр Марса. Для этого модуль был оснащен специальным тепловым зондом по прозвищу "крот" с 40-сантиметровым буром. NASA стремилось использовать этот инструмент, чтобы зарыться в поверхность Марса на глубину не менее 4 метров и записать данные о температуре.

Планировалось, что "крот" аппарата InSight погрузится на глубину до 4 метров, но этого не произошло

Как оказалось, пробурить марсианский грунт не так просто. Более того, его структура таинственным образом не позволяла "кроту" углубиться более, чем на 2 сантиметра.

В итоге после нескольких провальных проб NASA сдалась, признав, что поверхность Марса невозможно пробурить привычными на Земле инструментами.

Роботизированный спускаемый аппарат, оснащенный сейсмическими и геодезическими приборами InSight был запущен на борту ракеты Atlas V-401 5 мая 2018 года и успешно приземлился на Красной планете 26 ноября 2018 года.

Марс "выплевывает" бур InSight

Проблемы начались почти сразу после посадки. После нескольких запусков, остановок и множества действий по устранению неполадок команда в конечном итоге не смогла достичь значительной глубины.

"Мы испробовали все, что у нас было. Но Марс не поддался нашему героическому "кроту", — заявил Тилман Спон, главный исследователь проекта InSight.

Считается, что неожиданные свойства марсианского грунта помешали шиповидному кроту получить трение, необходимое для более глубокого бурения.

Ракета Atlas V-401 с аппаратом InSight на борту

Команда будет использовать провальный опыт в будущих миссиях. Тем временем InSight продолжит выполнение других научных задач, поскольку NASA недавно продлило общую миссию еще на два года.

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