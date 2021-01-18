В последние дни 2020 года марсоход Curiosity активно трудился над тем, чтобы запечатлеть самую восхитительную панораму.

23 декабря 2020 года аппарат прислал ученым из NASA самую детализированную панораму, запечатленную на песках Форви, которые выглядят словно морские волны.

Сама панорама состоит из 18 отдельных снимков, сделанных навигационной камерой Curiosity, а затем специальным алгоритмом они были склеены в одну бесшовную фотографию.

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Местность песков Форви составляет около 400 метров в поперечнике и километр в ширину. Находятся они на дне кратера Гейла.

Аппарат Curiosity

Вообще, пока человечество борется с пандемией коронавируса, у марсохода Curiosity был довольно насыщенный 2020 год.

В марте аппарат поднялся на вершину Гринхью, установив рекорд миссии по самому крутому подъему в 32˚. Также был установлен рекорд миссии по наибольшему изменению высоты за один проезд – спуск на 11 метров.

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Прошлый год также ознаменовался тем, что "Кьюриосити" пробурил и проанализировал шесть образцов марсианской породы, чтобы лучше понять их состав. Также в конце 2020 года масоход отпраздновал свое 4-летнее пребывание на Красной планете по местному летосчислению или 8 лет по земному.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в NASA показали, как управляют марсоходом из дома. В то же время в образцах с астероида Рюгу обнаружена удивительная находка.