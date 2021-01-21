Отсрочка Игр еще на год была бы очень затруднительной для организаторов/ фото: M24

Международный олимпийский комитет не будет отменять проведение летних Олимпийских игр 2021 года в Токио, перенесенной из-за пандемии коронавируса.

В случае массового распространения COVID-19 без гарантии его остановки, соревнования будут проводится без участия зрителей на трибунах. При этом, подчеркивается, что отсрочка Игр еще на год была бы очень затруднительной для организаторов.

Отмечается, что в настоящее время нету четкого подтверждения того, что Олимпиада пройдет в соответствии с нынешним планом. Известно, что Олимпийские игры-2021 должны были пройти в японской столице Токио, еще с 24 июля по 9 августа 2020 года, но коронавирусная инфекция громко сорвала планы, но название "Токио-2020" все таки сохранили. Данные Игры стали первыми в истории, которые перенесли.

Читайте также, на соревнованиях Олимпиады-2021 предпримут различные контрмеры и изменят основную тему. Они начнутся 23 июля. Изначально темой этих Игр должно было стать восстановление Японии после цунами 2011 года.

Кроме того, экстремальный спорт: скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс попали в Олимпийские игры-2024. Решение принял Международный олимпийский комитет.

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